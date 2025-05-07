شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن حصول المعهد التذكارى لأبحاث الرمد على اعتماد GAHAR والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز جديد للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، أعلنت الهيئة حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وذلك وفقاً لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

ويُعد هذا الاعتماد بمثابة شهادة تقدير للجهود الحثيثة التى يبذلها المعهد وكافة العاملين به لتقديم خدمات طبية وبحثية متميزة في مجال طب العيون ويعكس هذا الإنجاز التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب العمل بدءاً من تقديم الرعاية الصحية للمرضى وصولاً إلى إجراء البحوث العلمية المتطورة.

وصرح الدكتورمحمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المعاهد والمستشفيات التابعة للهيئة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة داخلها، من الأولويات القصوى ضمن خطة عمل الهيئة، وذلك وذلك اتساقًا مع التعليمات المستدامة للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والذى نعده ببذل المزيد من الجهد للحصول على الاعتماد لباقى وحدات الهيئة فى أقرب وقت، لتوفير خدمة صحية ورعاية طبية متميزة لخدمة المرضى.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بهذا الاعتماد مؤكداً على أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب والتزام من جميع العاملين بالمعهد، بدءً من عميد المعهد الحالى الدكتورة حنان الغنيمي، والعمداء السابقين الدكتور هانى نصر، الدكتور محمد صلاح والدكتورة ليلى الشاذلى، وصولا حتى كافة الفرق الطبية والإدارية بالمعهد، ويعد حافزا لجميع وحدات الهيئة على مواصلة مسيرة التطور والتحسين المستمر لخدماتنا بما يخدم مصلحة المرضى والبحث العلمي في مصر.

وأضاف سيادته "إن حصول المعهد على اعتماد GAHAR يعزز من ثقة المرضى فى الخدمات التي يقدمها ويؤكد على الإلتزام بتوفير بيئة آمنة وفعالة للعلاج كما أنه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات البحثية على المستويات المحلية والدولية، حيث أن المعهد يعد صرحاً طبياً وبحثياً عريقاً في مصر منذ نشأته عام ١٩٢٥ ، ولعب المعهد دوراً محورياً في تطوير طب العيون وتقديم الرعاية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من أمراض العيون المختلفة، ويستقبل سنويًا ما يقرب من ٣٠٠ ألف مريض من خلال العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ، وأجرى خلال العام الماضى ٩٨١١ عملية متنوعة، منهم ٤٣٠٤ عملية من خلال مبادرة انهاء قوائم الانتظار، وأجرى ٧٩ حالة زراعة قرنية.

وأكدت الدكتورة حنان الغنيمي عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمديه ان المعهد يحظى بدعم ورعاية كاملين من قبل رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وقد ساهم هذا الدعم المستمر في توفير الإمكانيات اللازمة للمعهد لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الطبية والبحثية وتحديث البنية التحتية وإضافة أحدث التقنيات كما أن توجيهات ومتابعة قيادات الهيئة كان لها دور فعال في تهيئة المناخ المناسب لحصول المعهد على هذا الاعتماد الهام من GAHAR.

وأفادت عميد المعهد بأن المعهد ساهم على مر السنين في إجراء العديد من الأبحاث العلمية الرائدة التي أثرت بشكل كبير في فهم وعلاج أمراض العيون على المستويين المحلي والدولي كما يُعتبر المعهد مركزاً تعليمياً هاماً لتخريج الكوادر الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون.

ويُذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن منح الاعتماد للمنشآت الصحية في مصر، وتعتمد في عملها على معايير عالمية تضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى، وقامت باعتماد معهد السمع والكلام منذ أشهر قليلة، ويأتي حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية على هذا الاعتماد ليؤكد على مكانته الرائدة في مجال طب العيون والأبحاث الرمدية في مصر والمنطقة.