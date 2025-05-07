شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان الأهلية يكرم الطالب عبد الرحمن بطل إفريقيا في المصارعة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة تقديرية تعكس دعم جامعة حلوان الأهلية ، المستمر لأبنائها المتفوقين، كرّم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الطالب عبدالرحمن هيثم محمد، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكبار في المصارعة الحرة، التي أقيمت مؤخرًا بالمملكة المغربية.

جاء التكريم تتويجًا لما قدمه الطالب من أداء بطولي رفع اسم الجامعة عاليًا، ومثل مصر خير تمثيل في هذا المحفل القاري المرموق، حيث تم منحه شهادة تقدير ودرع الجامعة تكريمًا لهذا الإنجاز الذي سيظل علامة مضيئة .

حضر التكريم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، الدكتور محمد عمران منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والدكتورة منار فوده مسجل البرنامج، السيد عطا امين عام الجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، خلال التكريم أن دعم الأبطال الرياضيين لا يُعد خيارًا، بل التزامًا مستمرًا بتوفير بيئة محفزة لكل طالب يمتلك الموهبة والطموح.

وأعلن الدكتور قنديل عن منح الطالب عبدالرحمن منحة دراسية بنسبة 50% دعمًا لمسيرته التعليمية، كما بادر أحد رجال الأعمال من خريجي جامعة حلوان بتقديم منحة إضافية بنسبة 50% أخرى، ليحظى الطالب برعاية كاملة تغطي مسيرته الأكاديمية .

كما تم التأكيد على تقديم الدعم الكامل له من خلال نادي جامعة حلوان، الذي سيعمل على توفير كل السبل التي تضمن استمراره في التميز والتألق.



وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره الشديد بالإنجاز، قائلًا: "هذا الإنجاز هو مجرد بداية، ونحن نريد الذهب في الأولمبياد، وسنعمل بكل قوة لتأهيل عبدالرحمن ليصبح بطلًا عالميًا، سأدعمه بكل ما يحتاجه، وسأوفر له دورات لغات وتدريبات نوعية حتى نُعدّه ليكون نموذجًا مشرفًا يمثل مصر والجامعة على أرقى المستويات."

من جهته، أشار الدكتور حسام رفاعي إلى أن الجامعة لا ترى في الطالب مجرد متلقٍ للعلم، بل شريكًا في صناعة المستقبل، مضيفًا أن الإنجاز الذي حققه عبدالرحمن يُجسد رؤية الجامعة في تمكين الشباب، مؤكدًا أن الجامعة ستظل الداعم الأول لكل من يسعى للتميز العلمي أو الرياضي، وأن الطالب عبدالرحمن أصبح قدوةً ونموذجًا يُحتذى في العزيمة والإصرار.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على إيمان جامعة حلوان الأهلية برسالتها في إعداد أبطال في كل المجالات، تجمع بين التميز الأكاديمي والتفوق الرياضي، وتعمل على صناعة نماذج وطنية قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية بكل جدارة وفخر.