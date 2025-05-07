شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 18.5 طن لحوم وأسماك مملحة فاسدة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء على مدار شهر، والتي أسفرت عن ضبط 18.5 طن لحوم ومصنعات لحوم ومفروم وهياكل دواجن ودهون حيوانية وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط 3 أطنان أسماك مملحة ودهون ودوبريهات حيوانية ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية وجنوب الجيزة.

وتضمن التقرير ضبط 3 أطنان أسماك مملحة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و450 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الوراق والهرم.

وفي أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية تم ضبط 6.5 طن مصنعات لحوم وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 450 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتمكنت الحملات التفتيشية في أوسيم وكرداسة والحوامدية من ضبط 5 أطنان هياكل ومصنعات لحوم ومفروم دواجن ودبابيس رومي وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم ضبط 300 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 41 محضرًا لضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ومقطعات لحوم ومصنعات دواجن ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.



ضبط لحوم فاسدة في الجيزة



ضبط أسماك مملحة فاسدة في الجيزة



ضبط أسماك مملحة فاسدة