شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحتفل بإطلاق خطة عمل المدينة الخضراء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل اعتماد وإطلاق خطة عمل المدينة الخضراء لـ محافظة القاهرة بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، و الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومعتز منصور مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارك ديفيس المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، ومهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، والمهندس سيد متولى رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وعدد من الخبراء وقيادات المحافظة.

واقيم الحفل بمناسبة انتهاء الدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى الدولى المكلف من البنك لبدء اختيار تنفيذ عدد من المشروعات من بين 13 مشروع اقترحها البنك والتى تتوافق مع أولويات المحافظة فى هذه المرحلة فى مجالات تطوير البنية التحتية الخضراء كإدارة المخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والطرق الحضرية والانارة ووسائل النقل الحضرية صديقة البيئة وكفاءة الطاقة في المباني العامة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البنية التحتية للكهرباء ومناطق أخرى وفقا لمعايير المدن الخضراء.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الحفل أعمال التطوير التى تمت بالقاهرة، والوسائل التى طبقتها الدولة المصرية للنهوض بها.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة في كلمته أن هذا اللقاء الهام يأتي في توقيت متميز لمحافظة القاهرة، حيث تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية المدينة الخضراء المستدامة، التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية ووفق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 ، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة وتمثل المنطقة الحضرية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ، وقد شهدت المدينة نموًا سكانيًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة، بالإضافة إلى وجود عدد مماثل يأتى من المحافظات المجاورة يوميًا للعمل أو الحصول خدمات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه على الرغم من التحديات البيئية والضغط الشديد على البنية التحتية للمحافظة، فإننا ملتزمون بالحفاظ على تراثنا العريق بالتزامن مع عمليات التطوير المستمرة، حيث تتبنى محافظة القاهرة رؤية واضحة، فهي مدينة مستدامة، نظيفة، تجمع بين القديم والحديث.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة شهدت خلال العشر سنوات الماضية نقلة نوعية في كافة المجالات وبالأخص منظومة الطرق والمحاور، وكذلك وسائل النقل المستدام والتي ساعدت على تطوير خدمات الطرق مما سهل التنقل داخل المحافظة وكذلك التوسع في إنشاء المساحات الخضراء، مع التوسع في إقامة المجتمعات السكنية الآمنة للعيش والتي تراعى الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لحياة المواطنين .

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه في هذا الإطار من الاهتمام بالاستدامة والقضايا البيئية الملحة التي تعد من أهم اهتمامات المحافظة، فقد قامت المحافظة بتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خطة عمل المدينة الخضراء بالقاهرة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وتم بداية العمل على تطوير خطة العمل بداية من يوليو 2023 ، حيث كان الهدف من المشروع هو تقديم الحلول الاستشارية لمحافظة القاهرة لتحديد وترتيب الأولويات لمواجهة تحدياتها البيئية الأكثر إلحاحا، ومخاطر تغير المناخ، على أن يتم معالجة هذه القضايا من خلال طرح مجموعة من المشروعات القصيرة والطويلة الأمد والتي تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية ، وتقديم سبل تنفيذها من خلال الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية ، بالإضافة الى تقديم المقترحات الداعمة ، كما يعمل المشروع كأداة لاجتذاب التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المقترحة في القطاعات المختلفة من أجل تنمية حضرية مستدامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة قامت بوضع خطة عمل طموحة لتحويل العاصمة إلى نموذج يحتذى به في الاستدامة الحضرية، من خلال تطوير قطاعات الطاقة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز البنية التحتية الذكية، وتستند هذه الخطة إلى التعاون الوثيق مع الوزارات المعنية، وهي وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن برنامج المدن الخضراء الذي يهدف إلى معالجة التحديات التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أقامت عدداً من ورش العمل واللقاءات المتعددة بين الفرق الفنية للمحافظة والهيئات المختلفة الممثلة لمحافظة القاهرة، وبين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، مع الفريق الاستشاري للبنك الأوروبي، حيث تم تحديد قائمة مختصرة بأهم الأولويات، التي ينبغي العمل على تنفيذها ، وقد استقرت الدراسة على تحديد ثلاثة عشر مشروعاً متكاملاً، تغطي القطاعات المختلفة، بما يشمل المواصلات والمرور، والمساحات الخضراء، والطاقة، والمباني، والبنية التحتية من مياه وصرف صحي، وكذلك تجميع ومعالجة المخلفات.

وكان في مقدمة هذه المشروعات، مشروع موقف الحافلات الكهربائية الذكي بمدينة بدر وتمويل عدد من الحافلات الكهربائية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وكذلك مشروع تطوير محطات تجميع ونقل المخلفات البلدية الصلبة لتغذية مجمع العاشر من رمضان الجديد لمعالجة وإدارة المخلفات الصلبة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تؤمن بأن التحول إلى مدينة خضراء ليس خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مسار يتطلب تضافر الجهود من جميع الشركاء، من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

ودعا محافظ القاهرة الجميع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة، لنصنع معًا مستقبلًا أكثر إشراقًا لعاصمتنا القاهرة، ونترك إرثًا حضاريًا يليق بتاريخها العريق وطموحات أبنائها.

وأعرب محافظ القاهرة عن بالغ التقدير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هذا الشريك الاستراتيجي الهام، الذي أثبت دومًا التزامه بدعم خطط التنمية والإصلاح في مصر ، كما ثمن جهود وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية ، والزملاء بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والفريق الاستشاري للمشروع، على المساهمات والجهود في تحقيق التطور المنشود لمحافظة القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة انضمت لبرنامج البنك الأوروبي للمدن الخضراء في يوليو 2019 ، كما وقعت مذكرة تفاهم مع البنك فى أبريل 2021 برعاية وزارة الاستثمار .