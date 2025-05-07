شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تطلق حزمة برامج تدريبية لتطوير قدرات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بها، وذلك فى إطار توجيهات محمد جبران وزير العمل، بالارتقاء بجودة وكفاءة الأداء داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها، وتنمية قدرات الكوادر البشرية.

وأوضحت غادة إبراهيم مدير عام تنمية المواهب، فى بيان للوزارة، أن البرامج التدريبية استهدفت رفع كفاءة الصف الثاني من القيادات والعاملين، ضمن خطة التدريب لعام 2024-2025، مؤكدة الاستمرار في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساس التطوير ونجاح منظومة العمل، والتركيز على تطوير مهارات العاملين في مجالات متعددة، منها إدارة الأزمات، وإعداد وكتابة التقارير ، ومهارات الاتصال الفعال، وتطبيقات الحاسب الآلي، وأوضحت أنه تم تنفيذ البرامج، بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من فريق عمل الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للحصول على منح مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 28 مهنة، من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة، وذلك بالتعاون مع معهد الساليزيان "الدون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، تطبيقًا لبروتوكول تعاون مُشترك بين "الوزارة" و"المعهد"، يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقدرة التنافسية للمُتدربين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية، وذلك تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في عيد العمال.