شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة للمواهب بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم خطابا، بشأن تنفيذ مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار مشروع رفع الوعي بشأن الهجرة غير الشرعية والمخاطر المرتبطة بها والممول من الحكومة الهولندية وفق الضوابط التالية:

- وضع بيانات الطلبة واسم المدرسة على الاعمال التي تم تنفيذها للمسابقة سواء (عمل فردي - عمل جماعي).

- وضع الاعمال التي تم تنفيذها سواء كانت ( ورقية - أسطوانات - مجسمات – نماذج - لوحات ) في صندوق ورقى ( كرتونة ) أو أكثر حسب حجم الأعمال بعناية تامة واحكام غلق الصندوق وكتابة اسم المدرسة - واسم ورقم مسئول التواصل بالمدرسة على الصندوق من الخارج.

- تسلم الأعمال إلى إدارة التعليم الفنى بكل مديرية تعليمية وموافاة الوزارة باسم ورقم المسئول عن استلام الاعمال من المدارس بالتعليم الفني بالمديرية.

- موافاة الوزارة بالعنوان التفصيلي لمديرية التربية والتعليم بكل محافظة من المحافظات المشاركة في المسابقة لتسهيل عملية استلام الاعمال من خلال شركة الشحن السريع DHL.

- موافاة الوزارة بأبعاد الصناديق المرسلة بشكل دقيق للتنسيق مع شركة الشحن السريع الاستلام الاعمال واتخاذ اللازم فور تسليم الأعمال إلى المديرية من خلال مسئول التواصل بالمدارس المشاركة بالمسابقة.

- أقصى موعد لإرسال الأعمال للمديريات يوم الاحد الموافق 11 مايو تمهيداً لتسليمها الى اللجنة المنظمة للمسابقة .