شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تعلن عن فرص عمل بهيئة سلامة الغذاء لحديثى التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، وهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، أعلنت النقابة عن فتح باب التقديم لعدد 10 فرص عمل كمرحلة أولى للأطباء البيطريين من حديثي التخرج، على أن يكون الحد الأدنى للتقدير العام "جيد جدًا"، وذلك للعمل بعقود سنوية.

وأكدت النقابة أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى إجراء المقابلات الشخصية لاختيار الأنسب من بين المتقدمين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم الكفاءات الشابة وفتح آفاق مهنية جديدة لهم.

وتوجه الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، بالشكر والتقدير إلى هيئة سلامة الغذاء، مشيدًا بالتعاون السريع والمثمر بين الجهتين، ومؤكدًا على أهمية استمرار هذه الشراكة بما يخدم المصلحة العامة.

ودعت النقابة الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الرسمي:

[email protected]

مع التأكيد على أنه سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة لاحقًا.



فرص عمل ل 10 أطباء بيطريين



