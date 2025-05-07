شكرا لقرائتكم خبر عن خط سكك حديد الروبيكى العاشر بلبيس نقطة جديدة تدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع خط سكة حديد يربط مدينة الروبيكى الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حتى بلبيس بطول 63.5 كم، وهو ما يخدم المدن الصناعية بشكل أساسي وكذلك يعمل على ربطها بـ الموانئ البرية والجافة والبحرية، ويتم إنشاؤه من خلال شركات مصرية، وبتمويل مصري أوروبى.

ويتم تمويل المشروع بالشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، تبلغ تكلفة المشروع 215 مليون يورو، مقسمة إلى 105 مليون يورو مكون اجنبي، و المكون المحلى للمشروع ما يعادل 110 مليون يورو تقريبا".

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع:

سيساهم الخط في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وعدم تكدس البضائع في الموانئ

يتم تنفيذ الخط من خلال إنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان

إنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس

يضم المشروع 7 محطات للقطارات

تكلفته 215 مليون يورو

يهدف الخط إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان :

بالموانئ البحرية السخنة والأدبية وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة

وبالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع