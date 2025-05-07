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بداية من غد الخميس.. إذاعة القرآن الكريم تبدأ بث "تلبية الحج"

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بداية من غد الخميس.. إذاعة القرآن الكريم تبدأ بث "تلبية الحج"

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ إذاعة القران الكريم، بث " تلبية الحج" من غد الخميس وحتى نهاية موسم الحج ، وهى التلبية الشهيرة التى ارتبط بها المصريون عند سماعها بالإذاعة إيذانا باقتراب موسم الحج .

1- بدأ إرسال إذاعة القرآن من القاهرة في السادسة صباح الأربعاء الموافق 11 ذو القعدة لعام 1383 هجرية، الموافق 25 مارس 1964.

2- تعد من أقدم إذاعات القرآن فى العالم.

3- ففى بداية الستينيات من القرن الماضى ظهرت نسخة مدهبة من المصحف الشريف تحتوى على تحريفات.

4- فجاءت فكرتها من لبيب السعيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة كبار العلماء، لتسجيل القرآن الكريم مرتلاً على أسطوانات لحفظه من التحريف.

5- جاء قرار الرئيس جمال عبد الناصر بإطلاق إذاعة القرآن لنشر مبادئ الإسلام الصحيحة وتلاوة القرآن الكريم.

6-  مدة البث في البداية كانت 14 ساعة يوميا.

7- كان البث على فترتين تبدأ من السادسة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، ومن الثانية حتى الحادية عشرة مساء على موجتين.

8- قدمت القرآن كاملا بتسلسل السور والآيات كما نزلت.

9-  أول صوت يقدم القرآن كاملًا، بتسلسل السور والآيات كان الشيخ محمود خليل الحصرى.

10- شارك في التسجيلات عمالقة التلاوة، ومنهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا.

11- أول سيدة تتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم كانت الدكتورة هاجر سعد الدين.

12- وفى مايو 1994 بلغت مدة الإرسال لإذاعة القرآن الكريم الأربع والعشرين ساعة كاملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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