شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الابنة الكبرى للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صلاح محمد صديق المنشاوى، وفاة شقيقته الحاجة فتحية محمد صديق المنشاوى، الابنة الكبرى لعملاق التلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوى، وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة الظهر بمسجد الصباح بالهرم بجوار نادى الوفاء، وتستقبل الأسرة العزاء بعد صلاة المغرب بمسجد السلام بالهرم قسم العمرانية بالقرب من مؤسسة بهية.

وفى وقت سابق أهدت أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى، تلاوات جديدة نادرة تسلمتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لبثها بإذاعة القرأن الكريم .



1- أهدت أسرة الشيخ المنشاوى الهيئة عدداً من التلاوات النادرة من حفلات خارجية ، أحياها القارئ على مدى عقود من التلاوة.

2- الاسرة شكرت الهيئة على جهودها في بث تلك التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل .

3- ولد المنشاوى في 20 يناير عام 1920.

4- التحق الشيخ المنشاوي في سن مبكرة بكتَاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.

5- عام 1953 بدأ الشيخ في نشر تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم.

6- أصيب في عام 1966 بمرض أثر على قدرته الصوتية إلا أنه استمر في مسيرته حتى وفاته.

7- سجل له ما يزيد على مائة وخمسين تسجيلا مفعما بالمعانى والأحاسيس القرآنية الرائعة.

8- توفى في 20 يونيو 1969 تاركاً وراءه إرثاً ضخماً من التلاوات.