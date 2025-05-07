شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل واقعة تسلق شخص سور مدرسة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، تفاصيل تسلق شخص سور مدرسة أثناء اليوم الدراسى، موضحة أن ما حدث كان بتاريخ أمس الثلاثاء 6 مايو الجارى، أمام مدرسة أولاد حمام الإعدادية و كانت خارج سور المدرسة ولم يؤثر على سير العملية التعليمية وما حدث من تسلق شخص سور المدرسة وتم احتواء الموقف وسارت الامتحانات بشكل طبيعي وتعاملت الشرطة مع الأحداث خارج المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.