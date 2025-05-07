شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالصحافة والطباعة: العمال رجال المرحلة.. والقادم أفضل بعد قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أن عمال مصر هم "رجال المرحلة" الذين يعول عليهم في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن "حل هذه التحديات لن يكون إلا بسواعد العمال".

وقال البدوي، خلال احتفالية عيد العمال التي نظمتها النقابة العامة، إنه تم تكريم مجموعة من النقباء وأعضاء اللجان النقابية تقديرًا لجهودهم، ورسالة للأجيال الجديدة بأن "من يعمل يجد الأفضل"، وأضاف: "رغم أننا وجهنا الدعوة لجزء فقط من أعضاء النقابة، فإن الباقين ليسوا منسيين، وسيتم دعوتهم في فعاليات مقبلة".

وأشار رئيس النقابة إلى أن قانون العمل الجديد منح العمال امتيازات جيدة، مؤكدًا أن "القادم أفضل"، خاصة مع إعلان وزير الصناعة عن نية الدولة افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تقديره لرئيس النقابة مجدي البدوي، قائلاً: "أى كلام يعجز عن التعبير أمام ما قدمه صديقي العزيز، الذي أصبح رقما مهما في العمل النقابي".

ووجه بكري التحية لاتحاد عمال مصر، الذي وصفه بـ"الاتحاد العظيم"، مشيرا إلى مواقفه التاريخية في دعم الدولة، خاصة بعد أحداث يناير 2011، حيث كان للاتحاد دور بارز في إعلان مواقف داعمة للقيادة السياسية.

كما أثنى على جهود وزير العمل محمد سعفان، لالتزامه بتوجيهات القيادة السياسية وسرعة الانتهاء من قانون العمل، ودفاعه عن حقوق العمال خلال مناقشات القانون بمجلس النواب.



