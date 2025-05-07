شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 7-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى توفير السلع الغذائية، كما ضخت اليوم الاربعاء 7- 5- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا . الطماطم 10 جنيهات البصل 14 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 11جنيها. الجزر 12 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 20 جنيها. الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها . الكوسة بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها. الفلفل الألوان بـ60 جنيها . الليمون بـ 75 جنيها . الفاصوليا الخضراء 15جنيها. الموز البلدي بـ 40 جنيه. الفراولة 40 جنيها. الجوافة 37 جنيها.

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