شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 7-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى توفير السلع الغذائية، كما ضخت اليوم الاربعاء 7- 5- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا .
الطماطم 10 جنيهات
البصل 14 جنيها .
البطاطس 11جنيها.
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 20 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .
الكوسة بـ 13 جنيها.
الباذنجان العروس 20 جنيها .
الفلفل البلدي بـ 25جنيها.
الفلفل الألوان بـ60 جنيها .
الليمون بـ 75 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 15جنيها.
الموز البلدي بـ 40 جنيه.
الفراولة 40 جنيها.
الجوافة 37 جنيها.
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