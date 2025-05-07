أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 7-5-2025 بمنافذ وزارة التموين

0 نشر
0 تبليغ

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 7-5-2025 بمنافذ وزارة التموين

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 7-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى توفير  السلع الغذائية، كما ضخت  اليوم الاربعاء 7- 5- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.


وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا       .

 

 

الطماطم 10 جنيهات

البصل 14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس  11جنيها.

الجزر 12 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 20 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .

الكوسة بـ 13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها.

الفلفل الألوان بـ60 جنيها .

الليمون بـ 75 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 15جنيها.

الموز البلدي بـ 40 جنيه.

الفراولة 40 جنيها.

 

الجوافة 37 جنيها.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements