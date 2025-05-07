شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليونانى: مصر تلعب دورا كبيرا من أجل الاستقرار وإحلال السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اليونانى كونستانتينوس تاسولاس، اليوم الأربعاء، أن مصر تلعب دورا كبيرا من أجل الاستقرار وإحلال السلام فى المنطقة، لافتا إلى أن كل من مصر واليونان يقفان بالمرصاد من خلال العلاقات المتميزة ضد من يحاولون إثارة المشاكل وزعزعة الاستقرار بشكل عام.

وقال تاسولاس، في كلمة خلال جلسة مباحثات مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في العاصمة اليونانية أثينا، "إن علاقات حسن الجوار تنبثق من ميثاق الأمم المتحدة نفسه فيما يتعلق بأواصر الصداقة، وعلاقات حسن الجوار المعروفة عالميا"، لافتا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي تحاول البشرية الاستثمار فيه منذ قيامه وحتى هذه اللحظة، معربا عن ترحيبه بالرئيس السيسي في أثينا والقصر الرئاسي، متمنيا له إقامة طيبة، والنجاح فى مهامه والمناقشات التي سيتم طرحها بعد قليل.

وأضاف أن العلاقة النموذجية بين مصر واليونان توجد بها هوامش كثيرة من أجل أن تتطور بشكل أكبر، وهي أرضية مناسبة من أجل تعميق هذه العلاقات كما نصبو إليها دائما.

وأشار إلى أن أعضاء مجلسي الوزراء في كلا البلدين، سيجرون اليوم اجتماعات موسعة تهم البلدين في مجالات كثيرة ابتداء من الحضارة والملاحة والتعليم والثقافة، كما سيتم التركيز على ما يجري في المنطقة سواء في المتوسط أو منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر تلعب دورا كبيرا في هذا السياق من أجل إحلال السلام وإعادة الأسرى كما نحن نرغب بذلك، ومن أجل ترتيب الأمور بشكل يسمح لنا كبلدين أن نتعاون فيما بيننا ونتطلع لمستقبل بأفاق ونظرات متفائلة لمصلحة البلدين والشعبين.

وأوضح أن الجميع يعيش اليوم في عالم مضطرب تسود فيه القلاقل ولكن بإمكان كل من مصر واليونان أن يلعبا دورا هاما في هذا السياق والوقوف بالمرصاد أمام هذه الحوادث من خلال العلاقات المتميزة والوقوف ضد من يحاولون إثارة المشاكل وزعزعة الاستقرار بشكل عام.