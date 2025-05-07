شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة الإدمان.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم في تلقى طلبات التقدم لشغل عدد 70 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان الجديد بمحافظة الغربية.



لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية

https://shorturl.at/jVCKn



• يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create

أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]). ‎



ويستقبل صندوق مكافحة الإدامن السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 20/5/2025





