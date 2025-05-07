أخبار مصر

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستحقين عن شهر مايو 2025

0 نشر
0 تبليغ

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستحقين عن شهر مايو 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستحقين عن شهر مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الأربعاء، 07 مايو 2025 01:00 م

يبحث عدد كبير من المستفيدين من تكافل وكرامة، عن موعد صرف المستحقات عن  شهر مايو، إذ تتابع  وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر مايو 2025.

ومن المقرر صرف "تكافل وكرامة" منتصف الشهر الجاري، بالزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم، ويصرف المستفيدون من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

جدير بالذكر أن برنامج "تكافل وكرامة " يحقق جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements