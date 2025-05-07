شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد معلمة بعد ضربها تلميذ مصاب بالسكر بإحدى مدارس القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، معلمة من مدرستها بعد تعديها بالضرب على طالب بالصف الأول الابتدائى بمدرسة حدائق القبة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومنعه من دخول الحمام رغم أنه مصاب بالسكر، حيث تم نقلها إلى مكتب التوجه بالإدارة التعليمية التابعة لها، لحين انتهاء التحقيقات، كما تم إحالة كافة تفاصيل الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.

وأثار تصرف المعلمة ردود فعل كبيرة عبر صفحات الفيس بوك لعدم تقديرها الظروف المرضية للطفل.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، أعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.