شكرا لقرائتكم خبر عن دخان أبيض أم أسود.. كيف يعمل موقد كونكلاف لإعلان بابا الفاتيكان الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ جلسات انتخاب بابا الفاتيكان 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، من خلال ما يعرف بـ "كونكلاف (مجمع مغلق)" يُعقد في كنيسة سيستين بالفاتيكان، وتتجه كل الأنظار إلى المدخنة التي ستخبر العالم بموعد توصل الكرادلة إلى اتفاق بشأن بابا الفاتيكان الجديد ، ويتم الحصول على الدخان الأبيض في حالة الانتخاب والأسود في حالة عدم الوصول إلى الحد الأدنى اللازم للانتخاب، من خلال إجراءين مختلفين.

يبلغ ارتفاع الموقد حوالي متر واحد وهو مصنوع من الحديد الزهر، ويحتوي على باب لإشعال الموقد مع صمام يدوي لتنظيم التيار الكهربائي، ويتم إدخال أوراق الاقتراع المراد حرقها في باب يقع في أعلى المكان ومتصل بالمدخنة الشهيرة، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.



وأشارت الوكالة إلى أنه للحصول على مزيد من الحرارة وبالتالي دخان أكثر سمكًا ووضوحًا، يتم أيضًا نقل الدخان من موقد ثانٍ إلى المدخنة، حيث يتم إدخال مولدي الدخان المختلفين بناءً على نتيجة التصويت.



وتحتوي الخرطوشة التي تنتج الدخان الأسود على الكبريت وبيركلورات البوتاسيوم والأنثراسين. بالنسبة للدخان الأبيض، فإن المواد المستخدمة هي كلورات البوتاسيوم واللاكتوز والقار اليوناني أو الكولوفونيا.



وُلِد تقليد استخدام الدخان في عملية اختيار البابويين، المعروف أيضًا باسم "فوماتا" (باللغة الإيطالية)، بهدف إعلام المؤمنين خارج الفاتيكان بشكل واضح عن حالة الانتخابات البابوية، و تعود أصول هذه الممارسة إلى القرن الثالث عشر، عندما أنشأ البابا جريجوري العاشر، أثناء مجمع ليون، وثيقة Ubi periculum، وهي وثيقة أسست قواعد جديدة للاجتماعات.



ويقع على عاتق الكرادلة مسؤولية إعلان حكمهم على البابا الجديد من خلال لون الدخان المنبعث في الفاتيكان. كيف يتم توليد لون الدخان؟

كان لون الدخان في البداية ناتجًا عن حرق أوراق الاقتراع مع القش الرطب لإنتاج الدخان الأسود والقش الجاف لإنتاج الدخان الأبيض. ولكن هذه التقنية لم تكن فعّالة دائماً، كما في حالة انتخاب يوحنا بولس الأول في عام 1978 وبندكتس السادس عشر في عام 2005، حيث كان الدخان رمادياً، مما ولّد ارتباكاً بين المؤمنين الذين كانوا ينتظرون الإعلان.



ولهذا السبب، تم تطوير نظام أكثر موثوقية في وقت لاحق، باستخدام المعرفة الكيميائية الحديثة لضمان أن يكون لون الدخان دائمًا واضحًا ونهائيًا.

ويتكون الدخان الأسود من سلسلة من المكونات الكيميائية، والتي تنتج دخانًا كثيفًا وطويل الأمد. يتضمن الخليط المصنوع بعناية بيركلورات البوتاسيوم للاحتراق، والأنثراسين لتوليد دخان كثيف، والكبريت لتكثيف اللون الأسود للدخان.