شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب البلاد من اليوم ذروتها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية موجة حارة تبدأ من اليوم تكون ذروتها مطلع الأسبوع المقبل .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 34 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.



