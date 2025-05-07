شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل وتدريبات مهنية وتوعية بالحقوق فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت 10 مديريات للعمل بمختلف المحافظات نشاطًا متنوعًا شمل ملتقيات توظيف ودورات تدريبية وفعاليات توعوية داخل مواقع العمل، احتفالًا بيوم السلامة والصحة المهنية.

القاهرة:

شاركت مديرية العمل في مؤتمر للسلامة والصحة المهنية نُظِّم داخل مبنى الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وتخلله عدد من المحاضرات التثقيفية حول الأمراض المهنية وأهمية تصاريح العمل وخطط الطوارئ داخل المنشآت.

الإسماعيلية:

نظّمت المديرية عددًا من الأنشطة ضمن مبادرة "جسور" بـ جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى قافلة طبية داخل أحد مواقع العمل الكبرى، لخدمة أكثر من 4000 عامل، في إطار الحرص على تقديم الرعاية الصحية للعاملين.

الشرقية:

استقبلت مديرية العمل وفدًا من إحدى المبادرات الصناعية لتفقد مركز التدريب المهني بالنحال، وجرى استعراض أنشطة التدريب والتأهيل التي تستهدف سد فجوة المهارات.

الوادي الجديد:

نظّمت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة ضمن الوحدة المتنقلة بالقرى الأكثر احتياجًا، كما نفذت حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الاستثمارية.

أسوان:

أطلقت المديرية دورة تدريبية استهدفت 20 سيدة، ضمن جهود تمكين المرأة اقتصاديًا ورفع كفاءتها المهنية.

قنا:

شهدت المحافظة ملتقى توظيف وتثقيف مهني وفر 375 فرصة عمل في مجالات متعددة، بينها مجالات الاقتصاد الأخضر، كما شهد الملتقى دعوات لتأسيس مكتب دائم للتوظيف يخدم الشباب ويؤهلهم لسوق العمل.

شمال سيناء:

نُظمت ندوة توعوية بموقع عمل في العريش شارك فيها عدد من العاملين، وركزت على موضوعات السلامة المهنية ومكافحة الحرائق.

بني سويف:

أطلقت المديرية عدة دورات تدريبية للشباب في مجالات التطريز والخياطة وصيانة المحمول، بالتعاون مع المجتمع المدني.

مطروح:

أُقيم ملتقى للسلامة المهنية داخل أحد مواقع الإنتاج بالمحافظة، احتفالًا بيوم السلامة والصحة المهنية، وتخلله تكريم عدد من العمال المتميزين.

يأتي هذا النشاط الميداني في سياق التوجه العام لوزارة العمل نحو تعزيز ثقافة السلامة المهنية، وتمكين الشباب والمرأة عبر التدريب والتوظيف، وتكريس بيئة عمل آمنة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.