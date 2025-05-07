شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى الأسبق: يجب تطوير برامج أكاديمية تدمج مبادئ الاتصال والعلوم الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق وأمين اتحاد الجامعات العربية، إن مؤتمر كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة الدولى يمثل أهمية والحاحا فى ظل التحديات الصحية المتسارعة، وتعد وسائل الإعلام مصدر فى تشكيل الرأى العام والتأثير فى جهود التنمية المستدامة وتعزيز الوعى المجتمعى .

وأضاف الدكتور عمرو عزت سلامة خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الدولى لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لقد أصبح الإعلام الصحى حجر الزاوية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم صحتهم والإعلام لم يعد ناقل للخبر أو وسيط بين الحدث والمتلقى بل يلعب دور فى التوجيه الصحى ومواجهة الشائعات المغلوطة المرتبطة بالصحة.

وتابع، لقد اثبتت كورونا أن 70% من المواطنين اعتمدوا على الوسائل الاعلامية التقليدية والرقمية للحصول على المعلومات الصحية المرتبطة بالجائحة وقد جاءت هذه الشائعات من منصات التواصل الاجتماعى والمنصات غير الاعلامية ويلعب الإعلام دور فى تعزيز وسي

وشدد سلامة على ضرورة إعداد إعلاميين لديهم اهتمام بقضايا الصحة ويكونوا مؤهلين علميا قادرين على تبنى خطاب اعلام فعال وهذا يتطلب تطوير برامج اكاديمية تدمج بين مبادئ الاتصال والعلوم الصحية واعتماد سياسات اعلامية مهنية تقوم على البحث العلمى لنقل المعلومات الصحية وتمكين الافراد .