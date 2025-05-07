شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: نسعى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز الإعلام الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام الصحى يتطلب تبسيط المعلومة للمواطن حتى تتناسب مع الثقافة المحلية وتجنب الخطاب النخبوى، حيث نرصد أن الاطباء يستخدمون لغة صعبة على المواطن العادى ونسعى للخروج بتوصيات لمخاطبة المواطن العادى بلغة سهلة.

وأضافت الدكتورة ثريا البدوى، خلال كلمتها بالمؤتمر العملى الدولى الثلاثون الذى تنظمه الكلية، من المهم أن يشارك المواطن فى انتاج فيديوهات توعوية تثبت دوره كمؤثر محلى ، ومن المهم تحليل البيانات لتعزيز الاستجابة المجتمعية للإعلام الصحى.

واختتمت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بتوجيه الشكر للدكتور محمد سامى عبد الصادق على رعاية المؤتمر مؤكدا أن المؤتمر يشهد عدد كبير من الجلسات والنقاشات بين الباحثين المصريين و العرب والاجانب لضمان الخروج بتوصيات تخدم الإعلام الصحى.