شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتحقق بإعلام صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، إن التواجد فى كلية الإعلام منارة الفكر الإعلامى فى افتتاح المؤتمر العلمى الدولى المتميزة الاتصال الصحى وتمكين المجتمعات المعاصرة ويعقد برعاية رئيس الجامعة ضمن جهود الجامعة لدعم البحث العلمى البينى بين التخصصات المختلفة ومواكبة التحديات المعاصرة.

وأضاف الدكتور محمود السعيد خلتل كلمته بـ المؤتمر العلمى الدولى لكلية الإعلام، أن المؤتمر يأتى فى توقيت غاية الأهمية حيث يواجه العالم كله تحديات صحية مما يجعل هناك ضرورة للتكاتف، موضحا أن تسليط الضوء على القضايا الحيوية فى برنامج المؤتمر وجلساته مثل جلسة جهود الدولة المصرية لرعاية الصحة العامة للمصريين، وتبذل الدولة جهود كبيرة لتعميم منظومة للتأمين الصحى الشامل على كل المحافظات بما يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز جودة الصحة للمصريين .

وتابع أن جلسات المؤتمر تتطرق لمناقشة منصات التواصل الاجتماعى الاعلام وتعزيز جهود الرعاية الصحية وتناقش مدى فاعلية التاثير على الاخرين وموضوع الذكاء الاصطناعى فى مجال الصحة وهذا المجال تتماشى مع استراتيجية الدولة وجامعة القاهرة للذكاء الاصطناعى مؤكدا ان الجلسات تثرى النقاش .

وتابع، أن تمكين المجتمعات وتحقيق اهداف التنمية المستدامة يتحقق بإعلام صادق ينشر الوعى وتكامل فى الادوار بين المؤسسات الأكاديمية البحثية والمؤسسات الحكومية والإعلامية.