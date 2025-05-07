شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام القاهرة: مناقشة 40 بحثا علميا خلال المؤتمر العلمى للكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور وسام نصر وكيل كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة، عنوان المؤتمر العلمى السنوى للكلية يلامس صميم التحديات والفرص التى تواجه عالمنا اليوم، مشيرة على مشاركة وفود من الجامعات العربية.

وأضافت خلال كلمه لها بفعاليات المؤتمر، نضطلع للاستفادة 40 بحثا علميا تمثل اضافة قيمة فى المعرفة العلمية فى مجالات الاعلام ونعول على الجلسات وورش العمل التى تجمع نخبة من المصريين والعرب والاجانب ، متابعة أن المؤتمر محفل لالقاء الضوء على المجتمع المدنى وتقديرا لجهودهم ولأول مرة يشمل المؤتمر تخصيص أجنحة عرض للمؤسسات الصحية لتعزيز التوعية الصحية السليمة عبر اساليب التسويق المباشر داخل الجامعة.

ووجهت الشكر والتقدير لكافة اللجان التى شاركت فى الاعداد لتنظيم هذا المؤتمر .