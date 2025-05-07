شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: منح تدريبية لـ50 مهندسا مصريا بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات مؤتمر اتحاد المؤسسات الهندسية لدول البريكس (FEIBRICS)، الذي استضافته مدينة شينزن الصينية، بحضور وفود من دول البريكس وممثلي منظمات هندسية ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم، في إطار جهود نقابة المهندسين المصرية لتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية.

ورافق النبراوي في الزيارة المهندس هشام أمين، عضو المجلس الأعلى للنقابة، حيث جاءت المشاركة استجابة لدعوة رسمية من الحكومة الصينية، وتحت شعار: "توحيد قوى تطوير الهندسة، وصناعة مستقبل مشرق لدول البريكس".

وأكد النبراوي، في كلمته بالمؤتمر، أهمية هذا المحفل الدولي في تبادل الخبرات وتطوير التعليم والتدريب الهندسي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تعكس رؤية النقابة في النهوض بالمهندس المصري وتمكينه من المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن النقابة تسعى لتحويل هذه الشراكات إلى مشاريع عملية، منها: إنشاء مركز مصري لتطوير الكفاءات، ومنصة تدريب إلكترونية متخصصة بالتعاون مع الجانب الصيني.

وفي إطار اللقاءات الجانبية للمؤتمر، عقد النبراوي وأمين اجتماعًا مع قيادات الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، أسفر عن منح تدريبية لـ50 مهندسًا مصريًا بالصين، ودعوة 10 خبراء صينيين لإقامة دورات تدريبية مكثفة في مصر، إضافة إلى منتدى مصري صيني مرتقب بالقاهرة تحت عنوان "الابتكار في البناء وتبادل الثقافات".

كما تم الاتفاق على بدء التنسيق مع واحدة من كبرى شركات المقاولات الصينية لتنفيذ مشاريع هندسية مشتركة في مصر، ما يعكس توسعًا جديدًا في التعاون الفني والمشروعات القومية.

واختتم المؤتمر بتوصيات تدعم الارتقاء بالتعليم الهندسي في دول البريكس، تضمنت: التعاون في تأسيس مراكز بناء كفاءات، اعتماد مشترك للمهندسين، وتبادل البرامج التدريبية للمهندسين الشباب.

وأكد النبراوي أن تلك النتائج تنسجم مع خطط نقابة المهندسين، وأن النقابة ستسعى جديًا إلى تحويلها إلى خطوات عملية تصب في صالح تنمية المهارات ورفع كفاءة المهندس المصري.