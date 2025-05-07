شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يصدر نشرة طبية "الليزر ثورة في عالم طب الأسنان" واستخداماته فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور دعاء محمد محمد سعدونى قسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور وخواص المواد بمعهد بحوث طب الفم والأسنان حول الليزر واستخداماته فى طب الأسنان.

وقالت النشرة الطبية ، إن الليزر أحدث ثورة في عالم طب الأسنان بمميزاته وفوائده العلاجية فهو يعمل على تحسين علاج الأسنان بشكل لافت حيث يسمح لنا القيام بعلاج أكثر دقة وفعالية وأقل ألما وبأمان تام ويعمل بالإضافة إلى ذلك على تسهيل وتسريع التئام أنسجة الأسنان واللثه.

وتابعت، ينتج الليزر ضوءا من لون واحد، وكل موجة ضوئية لها نفس الحجم والشكل ومتماسكة ومصدر للطاقة دقيق جدا, هذه الطاقة يمكن استخدامها للعديد من الإجراءات المختلفة مع الأنسجة الصلبة أو الرخوة للأسنان.

وباستخدام الليزر يستطيع الطبيب الانتهاء من العلاج في وقت اقل و بدقه عاليه وامان تام وبدون ألم حيث يمتنع كتير من المرضي عن زياره طبيب الاسنان خوفا من البنج والم الاسنان اثناء وبعد انتهاء العلاج.

وحول مدى ملائمة علاج أسنان الأطفال بالليزر، أثبت الليزر كفاءة عالية فلا حاجة للتخدير أو سماع الأطفال لأصوات الحفر المخيفة والمزعجه أو شعورهم بأى ألم ونتيجة لذلك يمكنهم تناول الطعام مباشرة بعد العلاج، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وبالتالي تنعدم فرص قيامهم بعض الشفاه أواللسان أو الخد او الاصابه نتيجه الحركة المفاجئة أثناء العلاج كما هو الأمر عند استخدام أداة حفر الأسنان العادية.