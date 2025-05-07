شكرا لقرائتكم خبر عن لانتخاب البابا الجديد.. روما قيد الإغلاق والفاتيكان يعطل تغطية المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتبع روما نفس الخطة الأمنية التي اتبعتها خلال جنازة البابا فرانسيس ، وتعتبر قيد الإغلاق مع نشر قوات أمنية معززة اليوم الأربعاء لانعقاد المجمع الفاتيكانى الثانى لانتخاب البابا الجديد.

ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية فإن الخطة تتبع نهجًا "معياريًا"، يهدف إلى أن يكون مرنًا ويتكيف مع الأحداث مع تطور المؤتمر. وسوف يتضمن ذلك زيادة محتملة في عدد الزوار والمؤمنين في لحظات مهمة مثل "الفوماتاس"، اطلاق الدخان الأبيض او الأسود ، للإعلان عن انتخاب البابا الجديد.

كما سيقوم الفاتيكان بتعطيل شبكة تغطية الهاتف المحمول في كافة أنحاء أراضيها اعتبارًا من ظهر اليوم الأربعاء لحماية المجمع الذي سينتخب خليفة البابا الراحل فرانسيس.

وتتضمن الخطة مراقبة خاصة في منطقة ساحة القديس بطرس، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وتدابير معيارية للتكيف مع المراحل المختلفة للأيام المقبلة، والتي ستبلغ ذروتها مع حفل تنصيب البابا الجديد.

وستشارك قوات أمن الفاتيكان وقوات الدرك الفاتيكانية في عملية الانتشار، إلى جانب الشرطة المحلية في روما وقوات الأمن الإيطالية الأخرى، بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية والطوارئ الصحية.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه المناسبة نحو 250 ألف شخص، وسيتم نشر 4 آلاف وحدة من قوات إنفاذ القانون. علاوة على ذلك، يستعد ما يصل إلى ألف من رجال الحماية المدنية للتدخل من أجل تدفق المؤمنين الذين سيصلون إلى الفاتيكان بعد الدخان الأبيض. الهدف هو أن نكون مجهزين منذ اليوم الأول للاجتماع، حتى في حالة إجراء انتخابات فورية.

وبدأت عملية تفتيش محيط شارع كونشيلاتسيوني وشارع بورتا انجيليكا وساحة سانت اوفيتشيو في الساعة السابعة صباحًا، مع عمليات تفتيش مزدوجة عند نقاط التفتيش الخارجية المسبقة وعند نقاط التفتيش الدائمة النشطة على طول جناحي كولونادي في ساحة سان بيترو.

أمس رئيس الإدارة الوطنية للحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو, في ختام اجتماع لجنة عمليات الحماية المدنية.

وقال رئيس الإدارة الوطنية للحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو, في ختام اجتماع لجنة عمليات الحماية المدنية "كما تم إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للكنائس الثلاث الأخرى المخصصة لليوبيل، بما في ذلك كنيسة سانتا ماريا ماجوري، التي شهدت تدفقًا كبيرًا من الناس بعد الترحيب برفات البابا فرانسيس. علاوة على ذلك، بمناسبة انعقاد المجمع، "أبلغتنا سلطات الفاتيكان أنه تم قطع التغطية الهاتفية داخل كاتدرائية القديس بطرس لتمكين الكرادلة من أداء مهمتهم بشكل أفضل في تحديد وانتخاب البابا الجديد"

وأضاف "من الواضح أنه تم إجراء تقييم محدد مع الشركات التي تدير شبكات الهاتف، لأنه إذا كان من الصواب السماح للكرادلة بممارسة نشاطهم بأمان تام، فيجب ضمان الشيء نفسه لأولئك الذين هم في الخارج".

وأضاف تشيتشيليانو: "قدّرنا أنه بين تصاعد الدخان الأبيض وإعلان البابا الجديد، قد يمر نحو ساعتين. وهذا هو الوقت المتاح للمتواجدين في روما للوصول إلى الرواق". وبالنسبة لحفل تنصيب البابا الجديد وحده، "نتوقع أن يصل عدد الحضور بين كاتدرائية القديس بطرس وشارع الكونسيلياتيوني إلى 250 ألف شخص كحد أقصى".

كما تم التأكيد على وضع شاشات عملاقة في المناطق المحيطة بالفاتيكان. وقال رئيس بلدية روما روبرتو جوالتييري إن "بلدية روما تعمل أيضًا مع جميع المنظمات الأخرى لتكون جاهزة، سواء لتشجيع مشاركة المؤمنين والمواطنين في وقت التصويت، وقبل كل شيء، في ضوء انتخاب البابا الجديد لإدارة الأعداد التي ستكون كبيرة بالتأكيد".

وعلى صعيد الاستقبال، في الواقع، وفقًا لما ذكره رئيس جمعية السياحة في روما ولاتسيو، أنجيلو دي بورتوفي الفترة من 7 إلى 14 مايو، "سنستقبل أكثر من مليون زائر، بزيادة قدرها 7% في التدفق السياحي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتراوح نسبة إشغال مرافق الإقامة، سواءً الفندقية أو غير الفندقية (مثل بيوت الضيافة، وبيوت المبيت والإفطار، وبيوت العطلات)، بين 70 و75%، وتتركز بشكل رئيسي في المركز التاريخي والمناطق المحيطة بكاتدرائية القديس بطرس".