شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لنظيره اليونانى: نأمل فى وقف النار وإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر عنصر استقرار كبير في المنطقة، مشددا على أن سياسة مصر متوازنة جدا في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره اليوناني، إن التنسيق بين مصر واليونان يصب في صالح استقرار المنطقة بالكامل.

عن الوضع في غزة، أضاف الرئيس السيسى، " نأمل في وقف النار وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، وحريصين على ألا يتم تهجير الفلسطينيين بشكل طوعي أو قسرى".