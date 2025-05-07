شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 مايو ، وسط تحذيرات من ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.



