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وزارة الصحة توضح عوامل زيادة مخاطر الإصابة بالربو.. التفاصيل

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وزارة الصحة توضح عوامل زيادة مخاطر الإصابة بالربو.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من العوامل التى تزيد من مخاطر الإصابة بالربو، وتتضمن:  

- إصابة أحد أفراد الأسرة بالربو

- الإصابة بحالات حساسية أخرى مثل الإكزيما والتهاب الأنف

- انخفاض الوزن عند الولادة والابتسار

- التعرض لدخان التبغ وغيره من مصادر تلوث الهواء

- الإصابة ببعض أنواع العدوى التنفسية الفيروسية

- التعرض لتلوث الهواء الداخلي والخارجي وغبار المنزل والعفن

- التعرض أثناء العمل للمواد الكيميائية أو الأبخرة أو الغبار

-  فرط الوزن أو السمنة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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