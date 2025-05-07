شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح عوامل زيادة مخاطر الإصابة بالربو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من العوامل التى تزيد من مخاطر الإصابة بالربو، وتتضمن:
- إصابة أحد أفراد الأسرة بالربو
- الإصابة بحالات حساسية أخرى مثل الإكزيما والتهاب الأنف
- انخفاض الوزن عند الولادة والابتسار
- التعرض لدخان التبغ وغيره من مصادر تلوث الهواء
- الإصابة ببعض أنواع العدوى التنفسية الفيروسية
- التعرض لتلوث الهواء الداخلي والخارجي وغبار المنزل والعفن
- التعرض أثناء العمل للمواد الكيميائية أو الأبخرة أو الغبار
- فرط الوزن أو السمنة
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