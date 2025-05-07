شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح عوامل زيادة مخاطر الإصابة بالربو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من العوامل التى تزيد من مخاطر الإصابة بالربو، وتتضمن:

- إصابة أحد أفراد الأسرة بالربو

- الإصابة بحالات حساسية أخرى مثل الإكزيما والتهاب الأنف

- انخفاض الوزن عند الولادة والابتسار

- التعرض لدخان التبغ وغيره من مصادر تلوث الهواء

- الإصابة ببعض أنواع العدوى التنفسية الفيروسية

- التعرض لتلوث الهواء الداخلي والخارجي وغبار المنزل والعفن

- التعرض أثناء العمل للمواد الكيميائية أو الأبخرة أو الغبار

- فرط الوزن أو السمنة