شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون "بريكس" يبرز زيارة الرئيس السيسى المرتقبة لروسيا لحضور احتفالات أعياد النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تليفزيون "بريكس" الضوء على استقبال روسيا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والعديد من زعماء دول العالم للمشاركة فى احتفالات أعياد النصر التى من المقرر أن تبدأ غدا الخميس.

وأشار التليفزيون، فى تقرير إخباري، إلى تصريحات يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي، والتي أكد فيها أنه من المقرر كذلك حضور زعماء كل من البرازيل والصين و كوريا وإندونيسيا والهند وجنوب إفريقيا وكازاخستان وبيلاروسيا وفنزويلا وزيمبابوي وفيتنام، فضلا عن زعماء آخرين من دول العالم لحضور الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.

وذكر التليفزيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي على هامش الاحتفالات مع الرئيس السيسي لإجراء مباحثات حول العلاقات المشتركة بين البلدين، كما أنه سوف يلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينج حيث سوف يصدر عن الاجتماع بيان مشترك حول تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والصين.

ولفت التليفزيون إلى أن الرئيس بوتين سوف يلتقي كذلك مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورا، كما سيوقع الطرفان على اتفاقية معاهدة شراكة استراتيجية بين البلدين، موضحا أن الرئيس الروسي سوف يلتقي كذلك مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل ورئيس البرازيل لويس إناسيو لولا دي سيلفا.

يذكر أن تلفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.