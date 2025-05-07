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الرئيس السيسى: العلاقات بين مصر واليونان قوية ومستقرة

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الرئيس السيسى: العلاقات بين مصر واليونان قوية ومستقرة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره العميق لنظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن زيارته الخامسة إلى اليونان تعكس حجم العلاقة القوية بين مصر واليونان عبر التاريخ.

ووجه الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره اليوناني، التحية التقدير للشعب اليوناني الصديق.

أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين البلدين قوية ومستقرة عبر التاريخ، وحريصين على تطوير هذه العلاقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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