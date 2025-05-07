شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: العلاقات بين مصر واليونان قوية ومستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره العميق لنظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن زيارته الخامسة إلى اليونان تعكس حجم العلاقة القوية بين مصر واليونان عبر التاريخ.

ووجه الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره اليوناني، التحية التقدير للشعب اليوناني الصديق.

أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين البلدين قوية ومستقرة عبر التاريخ، وحريصين على تطوير هذه العلاقات.