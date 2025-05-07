شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: فريق أممي يزور موقع الهجوم الهندي على منطقة مظفر آباد في باكستان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة رويترز للأنباء قبل قليل، عن زيارة فريق أممى لموقع الهجوم الهندى على منطقة مظفر آباد فى باكستان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان وزير الدفاع الباكستانى، خواجة محمد أسيف، قد أعلن فى تصريحات نقلتها سى إن إن، أن قواته تمكنت من إسقاط خمس طائرات هندية، ردا على الهجوم الذى شنته نيودلهى فجر اليوم الأربعاء ضد مواقع فى إقليم كشمير الواقع تحت إدارة باكستان.

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت في بيان فى وقت سابق، أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية في عملية عسكرية تحمل اسم "السندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع، فيما أشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.