شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالقصر الرئاسى اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مراسم استقبال رسمية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الرئاسة اليوناني، وعزف السلام الوطنى للبلدين.

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس السيسى سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني. كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

كما ستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.