شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: استهدفنا البنية التحتية لجماعة لشكر طيبة ردا على هجوم كشمير والان مع تفاصيل الخبر

قالت الهند إن ضرباتها العسكرية على باكستان استهدفت مواقع "البنية التحتية الإرهابية" لجماعة لشكر طيبة، بعد أن فشلت باكستان في التحرك ضد الجماعات المتمركزة على أراضيها، والتي تقف وراء الهجوم ضد السياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير الشهر الماضي.

وقالت العقيد صوفيا قريشي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن العملية - التي أُطلق عليها اسم "عملية سيندور" - استمرت لمدة 25 دقيقة من الساعة 1:05 صباحًا حتى 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ولم يرد أي من المسئولين الهنود الثلاثة الذين تحدثوا في الإحاطة على ادعاء باكستان بإسقاطها خمس طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي خلال الهجوم الهندي. ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من هذا الادعاء.

وبدأت الإحاطة بمونتاج فيديو لآثار الهجمات على الهند على مر السنين، والتي ألقت نيودلهي باللوم فيها على جارتها باكستان - وهو ما نفته باكستان منذ فترة طويلة.

كما عرض المسئولون لقطات لما قالوا إنها ضربات على الأهداف في باكستان.

وعرض المسئولون خريطة تُشير إلى مواقع ما قالوا إنها عدة معسكرات تدريب تابعة لجماعتي لشكر طيبة وجيش محمد في الشطر الباكستاني من كشمير وداخل إقليم البنجاب الباكستاني.

وجدد وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، اتهامه لباكستان بالمسئولية عن هجوم أبريل على المدنيين في الشطر الهندي من كشمير، واتهم إسلام آباد بدعم "الإرهاب" في المنطقة المتنازع عليها.

وتابع: "على الرغم من مرور أسبوعين على الهجمات، لم تتخذ باكستان أي خطوة ملموسة ضد البنية التحتية للإرهاب على أراضيها أو في الأراضي الخاضعة لسيطرتها".

وقال مسيرى إن الأهداف اختيرت بناءً على "معلومات استخباراتية".

وأكدت قريشي عدم استهداف أي منشأة عسكرية في العملية، ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في باكستان.

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن 26 مدنياً على الأقل قُتلوا جراء العملية العسكرية الهندية، وفقاً لرويترز.