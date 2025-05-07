شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المديرية تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى المحافظة بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أى تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

وأضاف أن الإدارة العامة للتجارة برئاسة ياسر حنفي مدير عام التجارة الداخلية والإدارات الخارجية تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين ، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأوضح أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.