شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصعب تحديد الأمراض النفسية عند الأطفال والمراهقين.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان : يصعب أحيانا تحديد الأمراض النفسية عند الأطفال والمراهقين لأن أعراضها تتشابه مع سلوكيات تحدث بشكل طبيعي خلال فترة نموهم مثل الخجل، ونوبات الغضب لكنها تصبح علامات لوجود خلل إذا استمرت في الحدوث بشكل متزايد وبدأت بالتأثير على حياتهم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يتم تشخيص الاضطرابات النفسية عند الأبناء بناء على أعراض، وتغيرات في سلوكهم.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الخدمات الالكترونية والمستخدم فيها الذكاء الاصطناعى فى مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان والتى يتم ادائها للمواطنين من خلال لمنصة الإلكترونية التابعة للوزارة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية قام بزيارتها 110 آلاف زائر حتى الآن، مما يؤكد أهميتها وقدرتها على تأمين خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان للمترددين عليها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها أن إتاحة خدمات الدعم النفسى والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، والعمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية يمثل تطويرا للخدمات وتيسيرها للمرضى.