شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات تسمح لـ 63 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 635 لسنة 2025، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 636 لسنة 2025 بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة السمية قرار وزير الداخلية رقم 637 لسنة 2025، بشان السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفيما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، رقم 568 لسنة 2025، بشأن ابعاد أجنبي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.