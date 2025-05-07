شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نسعى لبناء شراكات استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"GAHAR"، أن الهيئة ماضية في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الدولية، وفي مقدمتها "Expertise France"، للإستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، والارتقاء بجودة الخدمات بما يواكب المعايير الدولية ويحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "Expertise France"، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قدرات المنشآت الصحية على الوفاء بمعايير الاعتماد والجودة الوطنية.

وضم الوفد كلا من كاسيلد برينيير، نائب المدير العام، والسيد مارتن فورتيس دولاكرو، المدير الإقليمي، والسيدة فاليري دولور، نائب رئيس قطاع الصحة، والسيد جيروم، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالقاهرة، إلى جانب الدكتور مجدي عيسى والدكتورة دينا مجدي منسقي المشروع.

وتناول الاجتماع استعراض أولويات المرحلة المقبلة، التي تتضمن رفع كفاءة فرق التقييم والمراجعة الصحية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة،وتوسيع استخدام الحلول الرقمية الذكية، إلى جانب اعتماد نماذج تنظيمية قائمة على مؤشرات الأداء لضمان فاعلية وجودة الخدمات.

وشدد الدكتور أحمد طه، على أن ترسيخ معايير الجودة وسلامة المرضى هو حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبناء نظام صحي متكامل يرتكز على أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وفقا للمعايير العالمية.

كما أشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يجري وفق جدول زمني مرن، يراعي خصوصية كل محافظة وطبيعة خدماتها، مشيدا بحصول عدد كبير من المنشآت على شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة، والمعتمدة دوليا من منظمة "الاسكوا"، في خطوة تعكس إلتزام مصر برفع جودة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه رغم التحديات التي واجهناها، ومنها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ونقص الكوادر المؤهلة، إلا أننا نواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا لتوفير الدعم الفني والتدريب المستمر، بما يضمن استدامة تطبيق الجودة داخل جميع المنشآت الصحية

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد “Expertise France” عن تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل الهيئة، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الكامل من خلال نقل الخبرات الفنية والمشاركة في تصميم برامج تدريبية متقدمة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما عبّر وفد الوكالة الفرنسية عن تطلعهم لتوسيع آفاق التعاون مع "GAHAR" لدعم تطوير نظم الجودة في مصر، بما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتميز في مجال الرعاية الصحية.