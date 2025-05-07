شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تنشئ مكتب توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم لفرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، والكائن مقره المجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان بجوار الإدارة الزراعية بأطفيح على طريق 21 حلوان الكريمات، قسم شرطة أطفيح محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه المأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأطفيح مكانيا (فيما يتعلق بأعمال التوثيق فقط) أو للمفرع المختص نوعيا.

كما نشرت الجريدة قرار تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الخضر محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 12 أبريل 2025 إلى 11 أكتوبر 2025، وتقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ 12 أبريل 2025.



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