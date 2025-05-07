شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر علمى طلابى بكلية طب قصر العينى تحت شعار "فى الوقاية حماية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية طب قصر العيني بـ جامعة القاهرة انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي الثاني تحت شعار "في الوقاية حماية"، برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومتابعة وتنفيذ الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما حضر المؤتمر الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث٠

جاء المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الوقائي تجاه المخاطر الصحية والقانونية، وتسليط الضوء على دور الطب الشرعي والسموم في حماية الأرواح ودعم العدالة. وقد أعرب عميد الكلية عن سعادته بما قدمه الطلاب، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني هي منارة التعليم الطبي في مصر والعالم، ووجه تحية خاصة للطلاب من الجنسيات المختلفة المشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن دور الطبيب لا يقتصر على الجانب الإكلينيكي فقط، بل يجب أن يكون الطبيب فاعلًا في مجتمعه، واعيًا ومواكبًا للتكنولوجيا الحديثة.

تضمن المؤتمر حملة توعوية موسعة بمشاركة طلاب الفرقة الثالثة، حيث تم تقسيمهم إلى عشرين مجموعة، تناولت كل أربع مجموعات موضوعًا من خمسة موضوعات رئيسية: حوادث الطرق، الوجبات السريعة، تعاطي المواد المخدرة، المنتجات المنزلية، المواد البلاستيكية.

وقد قدمت كل مجموعة بروشورًا توعويًا مبتكرًا تم توزيعه على المواطنين موثقًا بمقطع مرئي، إلى جانب أنشطة إضافية شملت عروض مجسمات وتمثيليات توعوية (Role Play)، في مشهد يعكس التفاعل بين الجانب الأكاديمي والواقع المجتمعي.

وفي ختام العروض، تم تقييم المشاركات من قِبل لجنة التحكيم الموقرة، المكونة من:

أ.د. شيرين غالب

أ.د. محمد عدلي

أ.د. أماني هنون

أ.د. عبلة عبد المجيد

كما تم تقديم عروض الـ Role Play من خمس مجموعات، تناولت موضوعات حيوية مثل حوادث الطرق، الوجبات السريعة، الإدمان، العنف الاجتماعي، ومخاطر المنتجات المنزلية، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.

وفي ختام المؤتمر، أُعلن عن الفرق الفائزة في ثلاث فئات رئيسية:

أفضل بروشور توعوي