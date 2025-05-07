شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين العربية للتصنيع والطيران لتوفير محاكيات علوم الطيران والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع , والدكتور" سامح الحفني"، وزير الطيران المدني , توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة و الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

ويُعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من أدوات التدريب عالية التقنية في قطاع الطيران، وتقليل الإعتماد على المحاكيات المستوردة، بما يسهم في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال الطيران المدني على أعلى مستوى من الكفاءة, مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التدريب المتخصص للطيران المدني ,مع السعي لإعتماد تلك المحاكيات دوليًا وتسويقها تجاريًا على المستويين الإقليمي والعالمي..

خلال فعاليات التوقيع ، أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الطيران المدني, ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات وتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأوضح أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن توفير وسائل تدريب حديثة ومتطورة ومحاكيات علوم الطيران للمراقبة الجوية الشاملة بما يلبى إحتياجات وطموحات الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران, من خلال حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع بأسعار تنافسية ,مشيرا أن هذا يعد طفرة في مجال صناعة البرمجيات المتقدمة على مستوى العالم من خلال تصنيع المحاكيات بالكامل ,بالتعاون بين مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع , وإحدي شركات القطاع الخاص المصري.

وذكر أن الهيئة نجحت في تقديم نماذج صناعية متميزة تحقق تجربة محاكاة واقعية لكافة خدمات المراقبة الجوية, لافتا لحرص الهيئة أن تكون بيئة العمل داخل المحاكي مطابقة تمامًا لبيئة العمل الفعلية داخل أبراج المراقبة الجوية، لضمان إعداد المتدربين وتأهيلهم بكفاءة عالية تُمكنهم من مباشرة مهامهم في الأبراج الحقيقية فور تخرجهم، دون الحاجة إلى فترات تأقلم تدريبية إضافية.

واضاف أن مصنع الإلكترونيات يقدم نموذجا تدريبيا يُضاهي الأمثل على مستوى العالم، حيث تم اعتماد معايير جميع مراكز التدريب العالمية، مع الحرص على مواءمتها مع خصوصية بيئة العمل الفعلية كما تركز المنظومة على تحقيق أقصى درجات السلامة والصحة المهنية لتحقيق بيئة تدريب تحاكي المعايير الدولية ومطابقة لأحدث الأكواد المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور "سامح الحفني" وزير الطيران المدني أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو دعم منظومة التدريب الفني المتخصص في قطاع الطيران، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالإحتياجات الفعلية للصناعة، مشيرًا إلى أن تطوير أدوات التدريب عبر محاكيات محلية الصنع يعد أحد المحاور الإستراتيجية لبناء بنية تحتية تدريبية مستدامة ومواكبة للمعايير الدولية.

كما أشاد وزير الطيران المدني بهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، التى لها دورا تاريخيا نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا ، وتوفير منتجات مصرية من محاكيات علوم الطيران، مؤكدا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع, وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.