شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد الامتحانات لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية.

اعتمد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع"، موضحًا أن الامتحانات تنطلق 22 / 5 / 2025 وتستمر حتى 27 / 5 / 2025.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024/2025 حيث تبدأ من يوم 21 مايو الجارى للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.