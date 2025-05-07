شكرا لقرائتكم خبر عن مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025,2026 مدة الدراسة بـ الفصل الدراسي الأول ، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.