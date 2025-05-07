شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تهيب بضرورة الالتزام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بكافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة فى هذا الشأن.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري 2025 والدور الذي يقوم به القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج من أجل توعية المواطنين المصريين بالإجراءات والضوابط التنظيمية التي تصدرها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والخاصة بموسم الحج لهذا العام والغرامات المترتبة على مخالفيها.

ومن جانبه، صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السلطات السعودية أعلنت عن غرامات مالية بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح الحج ومن يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفة، وذلك على النحو التالي:

أولا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال كل من: يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، ويقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بمحاولة الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيها، وذلك ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

ثانيا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من: يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، ويقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج بدون تصريح مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج بدون تصريح.

كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، وغيره للإيواء، ومواقع إركاب الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثا: ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

رابعا: الطلب من المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.