شكرا لقرائتكم خبر عن وزير باكستانى: الهند تجاوزت حدودنا وردنا سيكون على الأرض وفى السماء والان مع تفاصيل الخبر



أعرب وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، في تصريحات خاصة لبي بي سي، عن استنكار باكستان للضربات الهندية. وقال "لقد تجاوزوا حدودنا"، مؤكدا أن باكستان سترد بشكل متبادل على الهجوم الهندي، كما كرر ما ذكره المتحدث العسكري حول الضربات الانتقامية.

ووصف الوزير الهجوم الهندي بأنه "عدوان غير مبرر تماماً"، مضيفًا: "سنرد بالتأكيد... استجابتنا ستكون على الأرض وفي السماء".

وتبادلت الهند وباكستان القصف عبر الحدود فجر الأربعاء، في تصعيد جديد للتوتر بين الجارتين النوويتين، إذ أعلنت إسلام آباد ارتفاع عدد قتلى القصف الصاروخي الهندي إلى 26، فيما أكدت نيودلهي تنفيذ "ضربات دقيقة" استهدفت ما وصفتها بـ"بنى تحتية إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية.

وأعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أنه أسقط خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي بينها ثلاث من طراز رافال الفرنسية الصنع، بعد سلسلة ضربات هندية على الأراضي الباكستانية.

وأشار المتحدث العسكري الباكستاني، أحمد شريف، في تصريحاته لبي بي سي إلى أن باكستان تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن عملية الدفاع جارية حالياً على الأرض. وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الدفاع الباكستاني تأكيده إسقاط الطائرات الهندية، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الهند حول هذا الادعاء.