شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود صندوق الوزارة لتوفير فرص عمل بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذى توليه لصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتعظيم دوره وزيادة مجالات عمله وأنشطته فى دعم المشروعات للمرأة والشباب بقرى الريف المصرى.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية يعد أحد أهم آليات العمل الأساسية التى تعتمد عليها الوزارة بجانب برنامج "مشروعك" فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بها ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته د.منال عوض اليوم مع عدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لمتابعة الجهود التى يقوم بها الصندوق وعدد فرص العمل التى حققها خلال العام المالى 2024 – 2025 وإجمالى القروض التى تم منحها للمستفيدين بالمحافظات وبحث الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة لتعظيم الدور الذى يقوم به صندوق التنمية المحلية وتنوع الأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها.

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة لدعم الدور الاقتصادى للمحافظات وخلق المزيد من فرص العمل من خلال صندوق التنمية المحلية ليلعب دوراً محورياً فى دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتمويل المشروعات بشكل مستدام وتحسين عملية إدارتها بمختلف المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث سبل وآليات زيادة حوكمة الإنفاق بالصندوق و تنمية الموارد الذاتية له من خلال القيام بمشروعات فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية ، وتدعيم دور الصندوق فى دعم المحافظات بما يساعد على تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استدامة فرص العمل لخدمة مجالات التنمية المختلفة وبما ويؤهل المحافظات أن تعمل على زيادة الإيرادات الذاتية وتحسين عملية إدارة المشروعات المملوكة لها ودراسة إدماج القطاع الخاص فى عملية الإدارة لتلك المشروعات والشراكة معه بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية.