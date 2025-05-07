شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية بنجاح الجهود العمانية والتي أسفرت عن التوصل لـ اتفاق لوقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة، وتامل مصر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابياً على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة التزاماً بهذا الاتفاق، بما يعطي دفعة بناءة لإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة ولجهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.