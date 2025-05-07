شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم الإعلان عن اعتماد الولايات المتحدة لاسم "الخليج العربى" رسميا والان مع تفاصيل الخبر

نقلت وكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيعلن اعتماد الولايات المتحدة رسميا لاسم الخليج العربي.

كان الرئيس الأمريكي قال مساء أمس إنه سيعلن عن أمر كبير بالتزامن مع زيارته للسعودية وقطر والإمارات، حيث تأتي هذه الخطوة بعد عدة أشهر من تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستشير إلى خليج المكسيك باسم خليج أمريكا.

ورغم أن استخدام "خليج العرب" و"الخليج العربي" هو السائد في دول الشرق الأوسط، هددت حكومة إيران، بمقاضاة جوجل في عام 2012 بسبب قرار الشركة عدم تسمية المسطح المائي على الإطلاق على خرائطها، ولسنوات، دأب الجيش الأمريكي، من جانب واحد، على تسمية الخليج بالخليج العربي في بياناته وصوره المنشورة.

وقالت الوكالة إن ترامب يحق له تغيير الاسم لأغراض رسمية أمريكية، لكنه لا يستطيع أن يُملي على بقية العالم تسميته.

وبالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يزور ترامب أيضًا الدوحة، قطر، وأبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقعان أيضًا على المسطح المائي. كانت هذه الزيارة مُخططة في الأصل كأول رحلة خارجية لترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير، وتأتي في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى التقرب من دول الخليج سعيًا منه لجذب استثماراتها المالية في الولايات المتحدة ودعمها في النزاعات الإقليمية.

ورفعت وكالة أسوشيتد برس دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام بعد أن منع البيت الأبيض صحفييها من تغطية معظم الأحداث بسبب قرار الوكالة عدم الامتثال للأمر التنفيذي للرئيس بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" داخل الولايات المتحدة.