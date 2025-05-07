شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توريد القمح المحلى من المزارعين مع تيسير كافة إجراءات التوريد حتى نهاية موسم 2025، وذلك في إطار الحرص على تأمين مخزون استراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجان لاستلام وتخزين القمح المنتج محليا في المحافظات برئاسة مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وعضو عن مديرية الزراعة وعضو عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزينى" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ومندوب عن البورصة السلعية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتوريد القمح المحلى من المزارعين خلال موسم حصاد 2025 وصرف مستحقات الموردين في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد.